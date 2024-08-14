Міжнародне право дозволяє Україні захищатися навіть на території РФ - МЗС Чехії
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна може оборонятися навіть на території агресора, оскільки це дозволяється міжнародним правом. Про це він написав у X (Twitter), повідомляє Новое время.
Ліпавський також зазначив, що війна РФ проти України з 2014 року зруйнувала життя мільйонів людей.
«Якщо ми прагнемо справедливого миру, рішення полягає в тому, щоб усі армії повернулися до міжнародно визнаних кордонів», — сказав міністр.