Міжнародне право дозволяє Україні захищатися навіть на території РФ - МЗС Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна може оборонятися навіть на території агресора, оскільки це дозволяється міжнародним правом. Про це він написав у X (Twitter), повідомляє Новое время.

Ліпавський також зазначив, що війна РФ проти України з 2014 року зруйнувала життя мільйонів людей.