Международное право позволяет Украине защищаться даже на территории РФ - МИД Чехии
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина может обороняться «даже на территории агрессора», поскольку это разрешается международным правом. Об этом он написал в X (Twitter), сообщает Новое время.
Липавский также отметил, что война РФ против Украины с 2014 года разрушила жизни миллионов людей.
«Если мы хотим справедливого мира, решение заключается в том, чтобы все армии вернулись к международно признанным границам», — сказал министр.