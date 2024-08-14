Международное право позволяет Украине защищаться даже на территории РФ - МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина может обороняться «даже на территории агрессора», поскольку это разрешается международным правом. Об этом он написал в X (Twitter), сообщает Новое время.

Липавский также отметил, что война РФ против Украины с 2014 года разрушила жизни миллионов людей.