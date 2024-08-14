У Запорізькій ОВА відмовляються надавати кошториси підземних шкіл на 610 млн

ДП "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОВА другий місяць затягує доступ до кошторисів будівництва підземних шкіл на суму 610 млн грн.﻿ Про це пише "Запорізький центр розслідувань", повідомляє Нашi грошi.

Так, ДП "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОВА другий місяць затягує доступ до кошторисів будівництва підземних шкіл на суму 610 млн грн, пише "Запорізький центр розслідувань".

Будівництво підземних шкіл у Запорізькій області розпочалося у червні 2024 року. Сумарна договірна вартість становить 610 млн грн. Проте у "Prozorro" кошториси оприлюднено не було.

"Тож ніхто не може дізнатися, за якими цінами закуповують бетон і арматуру під фундамент, акрил та шпаклі ﻿ вку на наступну стадію, інші матеріали для будівництва. При цьому чимала частка цих сотень мільйонів – гроші іноземних донорів. Тому за ними потрібен особливий контроль.

Під кошторисом тут мається на увазі підсумкова відомість ресурсів, де вказуються ціни матеріалів, які закуповують для будівництва. В електронному вигляду вона може бути у форматі .pdf (чи форматах Word/Excel) або у складі цілісного кошторису в форматі .imd" , - пишуть журналісти.

У "Місцевих дорогах" на запит щодо надання кошторисів цих об'єктів відповіли у липні. Там пояснили, що завантаження кошторису до тендерної документації не встановлене чинним законодавством. Бо за законом "Про публічні закупівлі", замовник робіт дійсно може не вимагати у виконавця кошторис до тендерної документації.

"От запорізькі шляховики і не вимагали від підрядників жодних документів, які б підтвердили, що договірну вартість встановлено не "зі стелі". При цьому "ЗЦР" підкреслив: у своїй відповіді "Місцеві дороги" зауважили, що громадські організації не входять до переліку органів, уповноважених здійснювати контроль у сфері закупівель. Тобто поставили під сумнів необхідність надавати "ЗЦР" документи взагалі" ,- зазначили автори матеріалу.

Водночас "Запорізький центр розслідувань" опублікував посилання на закони та аргументацію щодо того, що підтвердження ціни таки має входити до складу документації, у другому запиті. У липні їм знову відповіли, що хай би там що, а в "Прозорро" кошторису немає. Мовляв, остаточний документ із цінами буде погоджено вже на стадії укладання договору.

У третьому запиті "ЗЦР" попросили надати кошторисні документи, які погоджувалися безпосередньо при укладанні договорів. Проте у "Місцевих дорогах" відповіли, що через тривалі відключення світла працюють з великими складнощами. Часу на підготовку відповіді немає, тому її відкладають на 30 робочих днів.

Під час надсилання третього запиту "ЗЦР" звернувся до нардепа Ярослава Юрчишина, який очолює парламентський комітет з питань свободи слова. Нардепу в ДП також розповіли про труднощі в роботі через відключення світла. Проте заявили, що готові надати всі необхідні документи для сканування, якщо хтось приїде і зробить це сам.

"ЗЦР" погодився. 1 серпня від приймальні Юрчишина до "Місцевих доріг" надійшов ще один лист про те, що 7 серпня до них приїде Катерина Звєрєва для сканування.

Проте коли співробітниця "ЗЦР" приїхала до офісу, їй сказали, що 6 серпня, якраз надіслали до приймальні нардепа повідомлення про ще одну пролонгацію. Пояснили це тим, що не встигають підготувати значний обсяг документів.