В Запорожской ОВА отказываются предоставлять сметы подземных школ на 610 млн

ГП "Местные дороги Запорожской области" Запорожской ОГА второй месяц затягивает доступ к сметам строительства подземных школ на сумму 610 млн грн. Об этом пишет "Запорожский центр расследований", сообщает Нашi грошi.

Так, ГП "Местные дороги Запорожской области" Запорожской ОГА второй месяц затягивает доступ к сметам строительства подземных школ на сумму 610 млн грн, пишет "Запорожский центр расследований".

Строительство подземных школ в Запорожской области началось в июне 2024 года. Суммарная договорная стоимость составляет 610 млн грн. Однако в "Prozorro" сметы обнародованы не были.

"Поэтому никто не может узнать, по каким ценам закупают бетон и арматуру под фундамент, акрил и шпаклевку на следующую стадию, другие материалы для строительства. При этом немалая доля этих сотен миллионов - деньги иностранных доноров. Поэтому за ними нужен особый контроль.

Под сметой здесь имеется в виду итоговая ведомость ресурсов, где указываются цены материалов, которые закупают для строительства. В электронном виде она может быть в формате .pdf (или форматах Word/Excel) или в составе целостной сметы в формате .imd" , - пишут журналисты.

В "Местных дорогах" на запрос о предоставлении смет этих объектов ответили в июле. Там объяснили, что загрузка сметы в тендерную документацию не установлена действующим законодательством. Потому что по закону "О публичных закупках", заказчик работ действительно может не требовать у исполнителя смету к тендерной документации.

"Вот запорожские дорожники и не требовали от подрядчиков никаких документов, которые бы подтвердили, что договорная стоимость установлена не "с потолка". При этом "ЗЦР" подчеркнул: в своем ответе "Местные дороги" отметили, что общественные организации не входят в перечень органов, уполномоченных осуществлять контроль в сфере закупок. То есть поставили под сомнение необходимость предоставлять "ЗЦР" документы вообще" , - отметили авторы материала.

В то же время "Запорожский центр расследований" опубликовал ссылки на законы и аргументацию относительно того, что подтверждение цены таки должно входить в состав документации, во втором запросе. В июле им снова ответили, что как бы там ни было, а в "Прозорро" сметы нет. Мол, окончательный документ с ценами будет согласован уже на стадии заключения договора.

В третьем запросе "ЗЦР" попросили предоставить сметные документы, которые согласовывались непосредственно при заключении договоров. Однако в "Местных дорогах" ответили, что из-за длительных отключений света работают с большими сложностями. Времени на подготовку ответа нет, поэтому его откладывают на 30 рабочих дней.

Во время отправки третьего запроса "ЗЦР" обратился к нардепу Ярославу Юрчишину, который возглавляет парламентский комитет по вопросам свободы слова. Нардепу в ГП также рассказали о трудностях в работе из-за отключения света. Однако заявили, что готовы предоставить все необходимые документы для сканирования, если кто-то приедет и сделает это сам.

"ЗЦР" согласился. 1 августа от приемной Юрчишина в "Местные дороги" поступило еще одно письмо о том, что 7 августа к ним приедет Екатерина Зверева для сканирования.

Однако когда сотрудница "ЗЦР" приехала в офис, ей сказали, что 6 августа, как раз прислали в приемную нардепа сообщение о еще одной пролонгации. Объяснили это тем, что не успевают подготовить значительный объем документов.