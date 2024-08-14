Сили оборони створили "буферну зону" на Курщині для самозахисту – Лубинець

Сили в цілях самооборони сформували "буферну (санітарну) зону" на території Курської області, адже Україна повинна не лише захищатися, а й дотримуватися усіх міжнародних конвенцій. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець, повідомляє Ліга.net.

Лубінець долучився до наради президента Володимира Зеленського, на якій обговорювалися питання стабілізаційних заходів у Курській області.

Він акцентував, що така "санаторійна зона" створена через те, що у реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права.

Він наголосив, що під час наради всі учасники обговорили гарантії безпеки на цій території, а також доступу представників МКЧХ, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів.

Лубінець акцентував: у "буферній зоні" повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів.