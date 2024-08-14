Силы обороны создали "буферную зону" на Курщине для самозащиты – Лубинец

Силы в целях самообороны сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории Курской области, ведь Украина должна не только защищаться, но и соблюдать все международные конвенции. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец, сообщает Лига.net.

Лубинец принял участие в совещании президента Владимира Зеленского, на котором обсуждались вопросы стабилизационных мероприятий в Курской области.

Он акцентировал, что такая "санаторийная зона" создана потому, что в реализации своего права на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна соблюдать все международные конвенции и требования международного гуманитарного права.

Он подчеркнул, что во время совещания все участники обсудили гарантии безопасности на этой территории, а также доступ представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий.

Лубинец акцентировал: в "буферной зоне" должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов.