Надії Байдена на перемир'я в Газі до кінця його терміну зменшуються - The Hill

Надії президента США Джо Байдена щодо досягнення угоди про припинення вогню в Газі до кінця його президентського терміну стають менш реалістичними. Про це у середу, 14 серпня, пише The Hill, повідомляє Новое время.

«Стає все важче, але я не здаюся» , — відповів Байден, коли його запитали, чи стає угода про припинення вогню дедалі віддаленішою.

Попри активні дипломатичні зусилля президента США, спрямовані на зниження напруженості в регіоні, ситуація в Газі лише ускладнюється, пише The Hill. До завершення президентського терміну Байдена залишилося близько п’яти місяців, а Ізраїль і ХАМАС нещодавно висунули нові вимоги.

ХАМАС досі відмовляється брати участь у переговорах, запланованих на 15 серпня, звинувачуючи премʼєр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу в зміні умов припинення вогню та висловлюючи невдоволення через військову операцію Ізраїля на вихідних.

Водночас Нетаньягу підтвердив участь своєї делегації в переговорах і спростував звинувачення ХАМАСу у висуненні нових умов.

Як повідомляє газета, попри те, що Байден докладає всі свої дипломатичні зусилля, щоб посадити Ізраїль і ХАМАС за стіл переговорів, і Нетаньягу, і Ях’я Сінвар, головний керівник ХАМАСу, який переховується в тунелях у Секторі Гази, схоже, «мають більше стимулів продовжувати війну, ніж погодитися на припинення вогню».