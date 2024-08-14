Надежды Байдена на перемирие в Газе до конца его срока уменьшаются - The Hill

Надежды президента США Джо Байдена по достижению соглашения о прекращении огня в Газе до конца его президентского срока становятся все менее реалистичными. Об этом в среду, 14 августа, пишет The Hill, сообщает Новое время.

«Становится все труднее, но я не сдаюсь» , — ответил Байден, когда его спросили, становится ли соглашение о прекращении огня все более отдаленным.

Несмотря на активные дипломатические усилия президента США, направленные на снижение напряженности в регионе, ситуация в Газе только усложняется, пишет The Hill. До завершения президентского срока Байдена осталось около пяти месяцев, а Израиль и ХАМАС недавно выдвинули новые требования.

ХАМАС до сих пор отказывается участвовать в переговорах, запланированных на 15 августа, обвиняя премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в изменении условий прекращения огня и выражая недовольство из-за военной операции Израиля на выходных.

В то же время Нетаньяху подтвердил участие своей делегации в переговорах и опроверг обвинения ХАМАСа в выдвижении новых условий.

Как сообщает газета, несмотря на то, что Байден прилагает все свои дипломатические усилия, чтобы посадить Израиль и ХАМАС за стол переговоров, и Нетаньяху, и Яхья Синвар, главный руководитель ХАМАСа, который скрывается в туннелях в Секторе Газа, похоже, «имеют больше стимулов продолжать войну, чем согласиться на прекращение огня».