Верещук анонсувала відкриття гумкоридорів у Курській області

У Курській області планується відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб як у бік Росії, так і України. Про це заявила віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Ліга.net.

З її слів, з метою захисту прикордонних областей України, зокрема Сумської області, Сили оборони створюють зону безпеки на території РФ.

Верещук зазначила, що в межах зазначеної зони знаходяться цивільні росіяни, вони перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, яке Україна повністю дотримується.

Тому Силами безпеки та оборони планується:

проведення гуманітарних операцій з метою підтримки цивільних осіб у межах зазначеної зони;

відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік РФ, так і у бік України;

допуск міжнародних гуманітарних організацій до цієї зони з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.

Проводиться відповідна підготовка та консультації, наголосила Верещук.