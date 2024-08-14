Верещук анонсировала открытие гумкоридоров в Курской области

В Курской области планируется открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц как в сторону России, так и в сторону Украины. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Лига.net.

По ее словам, в целях защиты приграничных областей Украины, в частности Сумской области, Силы обороны создают зону безопасности на территории РФ.

Верещук отметила, что в пределах указанной зоны находятся гражданские россияне, они находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает.

Поэтому Силами безопасности и обороны планируется:

проведение гуманитарных операций в целях поддержки гражданских лиц в пределах указанной зоны;

открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону РФ, так и в сторону Украины;

допуск международных гуманитарных организаций в эту зону с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.

Проводится соответствующая подготовка и консультации, подчеркнула Верещук.