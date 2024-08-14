Бізнесу на територіях прифронтових громад готують податкові пільги

Бізнесу на територіях деокупованих і прифронтових громад планують надавати податкові пільги та вводити низькі відсоткові ставки на кредити, повідомляє ЮрЛіга.

Це передбачено в напрацюваннях рамкового законопроєкту «Про основні засади відновлення». Втім його автори вважають, що список потенційно ефективних преференцій для бізнесу потрібно розширювати.

Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, нині триває доопрацювання проєкту закону «Про основні засади відновлення» згідно з пропозиціями, озвученими всіма причетними до цього процесу. Доопрацюванню підлягають, зокрема, і фактори, які впливатимуть на рішення про те, які населені пункти Україна відновлюватиме першочергово і які, на жаль, можливо, відновлювати не буде. Один з факторів, що визначатиме можливість відновлення - соціально-економічний потенціал громади, який, своєю чергою, залежатиме від того, який бізнес буде працювати на її території. Відповідно, для нього потрібно передбачити стимули.

Олена Шуляк презентувала список потенційних преференцій, які, на думку розробників законопроєкту, забезпечать комплексний підхід до відновлення громад, зруйнованих під час воєнних дій. Йдеться про: