Бизнесу на территориях прифронтовых общин готовят налоговые льготы

Бизнесу на территориях деоккупированных и прифронтовых общин планируют предоставлять налоговые льготы и вводить низкие процентные ставки на кредиты, сообщает ЮрЛига.

Это предусмотрено в наработках рамочного законопроекта "Об основных принципах восстановления". Впрочем его авторы считают, что список потенциально эффективных преференций для бизнеса нужно расширять.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения, руководитель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, в настоящее время продолжается доработка проекта закона "Об основных принципах восстановления" согласно предложениям, озвученным всеми причастными к этому процессу. Доработке подлежат, в частности, и факторы, которые будут влиять на решение о том, какие населенные пункты Украина будет восстанавливать первоочередно и какие, к сожалению, возможно, восстанавливать не будет. Один из факторов, который будет определять возможность восстановления - социально-экономический потенциал общины, который, в свою очередь, будет зависеть от того, какой бизнес будет работать на ее территории. Соответственно, для него нужно предусмотреть стимулы.

Елена Шуляк презентовала список потенциальных преференций, которые, по мнению разработчиков законопроекта, обеспечат комплексный подход к восстановлению общин, разрушенных во время военных действий. Речь идет о: