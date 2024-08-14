Міноборони запровадило нові правила для рапортів військових

Міністерство оборони 14 серпня оголосило про запровадження нових правил для подання та розгляду рапортів військових.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу Міноборони, повідомляє Українська правда.

Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів.

Серед основних нововведень:

Чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна.

Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.

Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.

Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.

Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

t.me/ministry_of_defense_ua

t.me/ministry_of_defense_ua

t.me/ministry_of_defense_ua

t.me/ministry_of_defense_ua

t.me/ministry_of_defense_ua

Також у міністерстві уточнюють, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.