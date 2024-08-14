Міноборони запровадило нові правила для рапортів військових
Міністерство оборони 14 серпня оголосило про запровадження нових правил для подання та розгляду рапортів військових. З посиланням на пресслужбу Міноборони, повідомляє Українська правда.
Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів.
Серед основних нововведень:
- Чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна.
- Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.
- Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.
- Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.
- Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.
Також у міністерстві уточнюють, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.