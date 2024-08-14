Минобороны внедряет новые правила для рапортов военнослужащих
Министерство обороны 14 августа объявило о введении новых правил для подачи и рассмотрения рапортов военных. Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Украинская правда.
Новые изменения направлены на защиту прав военнослужащих, четкое установление сроков рассмотрения обращений и повышение ответственности командиров.
Среди основных нововведений:
- Четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная.
- Установлена последовательность согласования рапорта командирами.
- Обязательное обоснование в случае несогласования рапорта.
- Гарантировано рассмотрение рапортов по военной дисциплине, боевым задачам, здоровью личного состава и отпускам не позднее 48 часов после подачи.
- Рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.
Также в министерстве уточняют, что ни один отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за подачу рапорта нельзя привлечь к ответственности.