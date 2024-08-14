Минобороны внедряет новые правила для рапортов военнослужащих

Министерство обороны 14 августа объявило о введении новых правил для подачи и рассмотрения рапортов военных.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Украинская правда.

Новые изменения направлены на защиту прав военнослужащих, четкое установление сроков рассмотрения обращений и повышение ответственности командиров.

Среди основных нововведений:

Четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная.

Установлена последовательность согласования рапорта командирами.

Обязательное обоснование в случае несогласования рапорта.

Гарантировано рассмотрение рапортов по военной дисциплине, боевым задачам, здоровью личного состава и отпускам не позднее 48 часов после подачи.

Рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.

t.me/ministry_of_defense_ua

t.me/ministry_of_defense_ua

t.me/ministry_of_defense_ua

t.me/ministry_of_defense_ua

t.me/ministry_of_defense_ua

Также в министерстве уточняют, что ни один отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за подачу рапорта нельзя привлечь к ответственности.