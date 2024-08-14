У Херсоні через дронову атаку знеструмлення в одному з районів міста

У Херсоні внаслідок чергової ворожої атаки дронами пошкоджене електрообладнання, є знеструмлення. ﻿Про це заявив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє Економічна правда.

Він уточнив, що електрообладнання підлягає заміні. Водночас провести ці роботи найближчим часом неможливо через надзвичайно напружену безпекову ситуацію.

"Наразі знеструмлено близько 10 000 точок обліку у Дніпровському районі Херсона" , - написав Мрочко.

Він запевнив, що за найменшої можливості фахівці приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.