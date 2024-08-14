В Херсоне из-за дроновой атаки обесточивание в одном из районов города

В Херсоне в результате очередной вражеской атаки дронами повреждено электрооборудование, есть обесточивание. ﻿Об этом заявил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сообщает Экономическая правда.

Он уточнил, что электрооборудование подлежит замене. В то же время провести эти работы в ближайшее время невозможно из-за чрезвычайно напряженной ситуации с безопасностью.

"Сейчас обесточены около 10 000 точек учета в Днепровском районе Херсона" , - сказал Мрочко.

Он заверил, что при малейшей возможности специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам.

Кроме того, российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области.