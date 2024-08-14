РФ не зверталася в ОДКБ з приводу операції ЗСУ в Курській області

Росія офіційно не зверталася по допомогу до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) через ситуацію у Курській області. «Офіційних переговорів та зустрічей для обговорення ситуації у прикордонних областях Росії не було». Про це йдеться у відповіді Секретаріату ОДКБ, повідомляє Радіо Свобода.

«Згідно з процедурою, прийнятою в ОДКБ, держава-член об’єднання, у якої виникла потреба у військовій допомозі, має офіційно звернутися до Організації. Такого звернення з боку РФ у зв’язку із ситуацією в Курській області на цей час не було» , – йдеться у відповіді Секретаріату ОДКБ.

У відповіді організації зі штаб-квартирою у Москві входження ЗСУ до Курської області названо «новим етапом ескалації військового конфлікту у зоні відповідальності ОДКБ».

«Наша аналітична служба працює у цілодобовому режимі. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації і діятимемо строго відповідно до Статуту Організації» , – йдеться у відповіді Секретаріату.

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