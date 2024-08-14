РФ не обращалась в ОДКБ по поводу операции ВСУ в Курской области
Россия официально не обращалась за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Курской области. "Официальных переговоров и встреч для обсуждения ситуации в приграничных областях России не было". Об этом говорится в ответе Секретариата ОДКБ, сообщает Радио Свобода.
«Согласно процедуре, принятой в ОДКБ, государство-член объединения, у которого возникла потребность в военной помощи, должно официально обратиться в Организацию. Такого обращения со стороны РФ в связи с ситуацией в Курской области в настоящее время не было», – говорится в ответе Секретариата ОДКБ.
В ответе организации со штаб-квартирой в Москве вхождение ВСУ в Курскую область названо «новым этапом эскалации военного конфликта в зоне ответственности ОДКБ».
«Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем действовать строго в соответствии с Уставом Организации», – говорится в ответе Секретариата.
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