Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів на держзамовленні Міноборони

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України викрили схему розкрадання грошей на держзамовленні Міністерства оборони. З посиланням на дані СБУ та НАБУ, повідомляє Новое время.

Йдеться про розкрадання грошей на виробництві динамічного захисту для танків ЗСУ в березні 2022 року.

Як повідомляють у НАБУ, у квітні 2022 року Міноборони України уклало контракт зі спеціалізованим державним підприємством.

Однак екскерівник держпідприємства та його головний бухгалтер вирішили отримати незаконний «прибуток», пише СБУ. Вони штучно завищили ціни на замовлену продукцію, а різницю вивели через підконтрольні комерційні структури.

За даними української спецслужби, держбюджет зазнав збитків на майже 12 млн грн.

Контррозвідники СБУ заблокували «схему» на початку 2023 року. З того моменту тривали експертизи й інші процесуальні дії, сказано в повідомленні.

Про підозру повідомили колишньому гендиректору держпідприємства, його бухгалтеру та одному з фігурантів «схеми» — очільнику комерційної структури, через яку фігуранти виводили бюджетні кошти. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.