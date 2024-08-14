Правоохранители разоблачили схему хищения средств на госзаказе Минобороны

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили схему хищения денег на госзаказе Министерства обороны. Со ссылкой на данные СБУ и НАБУ, сообщает Новое время.

Речь идет о хищении денег на производстве динамической защиты для танков ВСУ в марте 2022 года.

Как сообщают в НАБУ, в апреле 2022 года Минобороны Украины заключило контракт со специализированным государственным предприятием.

Однако экс-руководитель госпредприятия и его главный бухгалтер решили получить незаконную «прибыль», пишет СБУ. Они искусственно завысили цены на заказанную продукцию, а разницу вывели через подконтрольные коммерческие структуры.

По данным украинской спецслужбы, госбюджет понес убытки на почти 12 млн грн.

Контрразведчики СБУ заблокировали «схему» в начале 2023 года. С того момента продолжались экспертизы и другие процессуальные действия, сказано в сообщении.

О подозрении сообщили бывшему гендиректору госпредприятия, его бухгалтеру и одному из фигурантов «схемы» — руководителю коммерческой структуры, через которую фигуранты выводили бюджетные средства. Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 3 ст. 209 УК (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.