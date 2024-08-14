В окупантів у пріоритеті захопити міста Покровськ та Мирноград - ОВА

Російські окупанти щоденно намагаються прорвати оборону українських захисників, однак поки що – безуспішно﻿. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Донецької ОВА Вадима Філашкін, повідомляє Ділова столиця.

Філашкін заявив, що ворог кожного дня намагається прорвати оборону військових ЗСУ на всіх напрямках. Однак він зазначив, що завдяки злагодженим діям українських захисників зробити йому це не вдається.

"Обстановка дуже складна. У ворога пріоритет — захопити місто Покровськ та місто Мирноград" , — наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що після того, як росіянам не вдався наступ на Харків на початку літа, вони змінили головну ціль і тепер пріоритетом для них є захоплення Покровська в Донецькій області.