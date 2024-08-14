У оккупантов в приоритете захватить города Покровск и Мирноград - ОВА

Российские оккупанты ежедневно пытаются прорвать оборону украинских защитников, однако пока – безуспешно﻿. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Вадима Филашкин, сообщает Деловая столица.

Филашкин заявил, что враг каждый день пытается прорвать оборону военных ВСУ по всем направлениям. Однако он отметил, что благодаря слаженным действиям украинских защитников сделать это ему не удается.

"Обстановка очень сложная. У врага приоритет — захватить город Покровск и город Мирноград" , — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что после того, как россиянам не удалось наступление на Харьков в начале лета, они изменили главную цель и теперь приоритетом для них является захват Покровска в Донецкой области.