ЗСУ просуваються на Курщині, стратегічна мета досягається - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ продовжують просуватися в Курській області, стратегічна мета досягається.﻿﻿ З посиланням на звернення президента, повідомляє Українська правда.

"Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави.

Провів сьогодні також нараду з урядовцями – Прем’єр-міністр України, віцепрем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ, а також був уповноважений Верховної Ради з прав людини – щодо підтримки дій наших військових на території Курської області. Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені" , - повідомив голова Української держави.

Крім того, глава держави подякував воїнам СБУ, Сил оборони України, ГУР та всіх структур за вчасні й результативні удари по російських аеродромах.