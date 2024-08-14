ВСУ продвигаются на Курщине, стратегическая цель достигается - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, стратегическая цель достигается.﻿﻿ Со ссылкой на обращение президента, сообщает Украинская правда.

"Хорошее есть сегодня продвижение в Курской области – стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства.

Провел сегодня также совещание с членами правительства – Премьер-министр Украины, вице-премьер-министр, министр внутренних дел, а также был уполномоченный Верховной Рады по правам человека – по поддержке действий наших военных на территории Курской области. Важно, что Украина воюет по правилам, и гуманитарные потребности, имеющиеся на той территории, должны быть обеспечены" , - сообщил глава Украинского государства.

Кроме того, глава государства поблагодарил воинов СБУ, Сил обороны Украины, ГУР и всех структур за своевременные и результативные удары по российским аэродромам.