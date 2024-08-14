У ВСУ заявили, що з початком операції на Курщині ситуація у Часовому Яру не змінилася

З початком операції українських військових на Курському напрямку ситуація у Годиновому Яру не змінилася. Про це розповів представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Івана Петричука, повідомляє Ліга.net.

"Я спеціально з'їздив до одного з наших батальйонів, який стоїть у нашій зоні відповідальності безпосередньо на нулі і працює. Я запитав, чи змінилося щось з початку курскою операції і відповідь була: "Ні*єра". відчувають те саме" , – розповів він.

Петричук зазначив, що окупанти не мають значних проблем з піхотними силами на передовій. Українські військові спостерігають постійні ротації серед російських військових, але суттєвих змін у чисельності контингенту не зафіксовано, пояснив він.

Щодня тривають стрілецькі бої з пораненими та загиблими, вночі активність знижується через збільшення кількості нічних дронів, які ускладнюють будь-які дії на фронті, розповів Петричук. Ніч переважно тихіше, коли проводяться ротації, евакуація та постачання.

З п'ятої до одинадцятої ранку активно працюють артилерія та FPV-дрони. Після цього слідує відносне затишшя, під час якого триває планова робота артилерії, контрбатарейна боротьба, виявлення та знищення ворожих установок та операторів БпЛА. Також проводяться операції зі знищення виявлених підрозділів та схованок ворога.

Представник прес-служби зазначив, що ситуація на їхньому напрямі спокійніша, ніж на Торецькому, де кількість обстрілів вища. Логістику ворога ускладнено завдяки наявності каналу, що полегшує ситуацію для українських військових.

Військові закликають цивільних виїхати з міста, яке продовжує обстрілюватися та фактично зруйновано. Громадянські, які займають залишені укриття, заважають роботі військових, наголосив Петричук.