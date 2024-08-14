В ВСУ заявили, что с началом операции на Курщине ситуация в Часовом Яру не изменилась

С началом операции украинских военных на Курском направлении ситуация в Часовом Яру не изменилась. Об этом рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричук, сообщает Лига.net.

"Я специально съездил к одному из наших батальонов, который стоит в нашей зоне ответственности непосредственно на нуле и работает. Я спросил, изменилось ли что-то с начала курской операции и ответ был: "Ни*ера". Наши смежники, по факту, чувствуют то же самое" , – рассказал он.

Петричук отметил, что оккупанты не испытывают значительных проблем с пехотными силами на передовой. Украинские военные наблюдают постоянные ротации среди российских военных, но существенные изменения в численности контингента не зафиксированы, пояснил он.

Ежедневно продолжаются стрелковые бои с ранеными и погибшими, ночью активность снижается из-за увеличения количества ночных дронов, усложняющих какие-либо действия на фронте, рассказал Петричук. Ночь преимущественно тише, когда проводятся ротации, эвакуация и снабжение.

С пяти до одиннадцати утра активно работают артиллерия и FPV-дроны. После этого следует относительное затишье, во время которого продолжается плановая работа артиллерии, контрбатарейная борьба, выявление и уничтожение вражеских установок и операторов БпЛА. Также проводятся операции по уничтожению обнаруженных подразделений и тайников врага.

Представитель пресс-службы отметил, что ситуация на их направлении более спокойная, чем на Торецком, где количество обстрелов выше. Логистика врага усложнена благодаря наличию канала, что облегчает ситуацию для украинских военных.

Военные призывают гражданских уехать из города, который продолжает обстреливаться и фактически разрушен. Гражданские, занимающие оставленные укрытия, мешают работе военных, акцентировал Петричук.