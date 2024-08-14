В одному із кафе Києва підірвали гранату
Ввечері середи, 14 серпня, в одному з кафе Києва, що розташове на вулиці Рейтерська, стався вибух. З посиланням на мера Києва Віталій Кличко, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
"На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату", - повідомив він
За його словами, екстрені служби прямують на місце, а деталі будуть згодом.
Водночас за інформацією джерела РБК-Україна, інцидент стався в кафе "ЗігЗаг".
"Рятувальники на місці, до робіт не залучалися. Потерпілих та руйнувань немає", - сказав РБК-Україна речник столичної ДСНС Павло Петров.