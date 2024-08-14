В одном из кафе Киева взорвали гранату

Вечером среды, 14 августа, в одном из кафе Киева, расположенном на улице Рейтерская, произошел взрыв.﻿ Со ссылкой на мэра Киева Виталий Кличко, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату" , - сообщил он.

По его словам, экстренные службы направляются на место, а детали будут позже.

В то же время, по информации источника РБК-Украина, инцидент произошел в кафе "ЗигЗаг".