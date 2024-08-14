В одном из кафе Киева взорвали гранату
Вечером среды, 14 августа, в одном из кафе Киева, расположенном на улице Рейтерская, произошел взрыв. Со ссылкой на мэра Киева Виталий Кличко, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
"На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату", - сообщил он.
По его словам, экстренные службы направляются на место, а детали будут позже.
В то же время, по информации источника РБК-Украина, инцидент произошел в кафе "ЗигЗаг".
"Спасатели на месте, к работам не привлекались. Пострадавших и разрушений нет", - сказал РБК-Украина представитель столичной ГСЧС Павел Петров.