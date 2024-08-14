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В одном из кафе Киева взорвали гранату

В одном из кафе Киева взорвали гранату
Фото: скриншот

Вечером среды, 14 августа, в одном из кафе Киева, расположенном на улице Рейтерская, произошел взрыв.﻿ Со ссылкой на мэра Киева Виталий Кличко, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату", - сообщил он.

По его словам, экстренные службы направляются на место, а детали будут позже.

В то же время, по информации источника РБК-Украина, инцидент произошел в кафе "ЗигЗаг".

"Спасатели на месте, к работам не привлекались. Пострадавших и разрушений нет", - сказал РБК-Украина представитель столичной ГСЧС Павел Петров.

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