Росія зв'язалася з Україною щодо полонених із Курської області - Лубінець

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що проводив розмову з російським омбудсменом Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону він підкреслив, що розмова була ініційована російською стороною.

«Щодо комунікації з російською стороною. Так, була ініціативна розмова (Москалькової - ред.). Я сподіваюся, що, незважаючи на публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито ухвалили рішення призупинити якісь обміни… У нас зараз обмін інформацією відбувається. Я також інформую МКЧХ і ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію, і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції» , — заявив Лубінець.

Він також додав, що ситуація в Курській області змусила Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими, чого вона раніше не робила.