Россия связалась с Украиной относительно пленных из Курской области - Лубинец

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что проводил разговор с российским омбудсменом Татьяной Москальковой по поводу обмена пленными на фоне продвижения ВСУ в Курской области, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что разговор был инициирован российской стороной.

«Относительно коммуникации с российской стороной. Да, был инициативный разговор (Москальковой — ред.). Я надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что россияне якобы приняли решение приостановить какие-то обмены… У нас сейчас обмен информацией происходит. Я также информирую МККК и ООН, что права российских военнопленных защищаются, мы мониторим эту ситуацию, и в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции» , — заявил Лубинец.

Он также добавил, что ситуация в Курской области заставила Россию проявлять инициативу в вопросе обмена пленными, чего она раньше не делала.