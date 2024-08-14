ЗМІ назвали дати візитів до Польщі та України індійського прем'єра Моді

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну 21−23 серпня. З посиланням на The Economic Times, повідомляє Новое время.

За даними видання, Моді планує вирушити до Києва після Варшави з візитом на пів дня.

Зазначається, що це буде перший візит прем'єра Індії до Варшави за понад чотири десятиліття — попри те, що Польща є найбільшим торговим та інвестиційним партнером цієї країни в Центральній та Східній Європі.