СМИ назвали даты визитов в Польшу и Украину индийского премьера Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Польшу и Украину 21-23 августа. Со ссылкой на The Economic Times, сообщает Новое время.

По данным издания, Моди планирует отправиться в Киев после Варшавы с визитом на полдня.

Отмечается, что это будет первый визит премьера Индии в Варшаву за четыре десятилетия — несмотря на то, что Польша является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером этой страны в Центральной и Восточной Европе.