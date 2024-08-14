Росіяни оголосили евакуацію в селищі Глушково через просування ЗСУ

Російська влада в середу, 14 вересня, оголосила обов’язкову евакуацію в селищі Глушково Курської області, де продовжують просуватися українські сили. Про це пише російське видання Медуза з посиланням на тимчасового губернатора Курської області Олексія Смірнова, повідомляє Новое время.

Повідомляють, що це рішення ухвалив оперативний штаб російського регіону.