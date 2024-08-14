Росіяни оголосили евакуацію в селищі Глушково через просування ЗСУ
Російська влада в середу, 14 вересня, оголосила обов’язкову евакуацію в селищі Глушково Курської області, де продовжують просуватися українські сили. Про це пише російське видання Медуза з посиланням на тимчасового губернатора Курської області Олексія Смірнова, повідомляє Новое время.
Повідомляють, що це рішення ухвалив оперативний штаб російського регіону.
«Координувати виїзд жителів із селища Глушково будуть силові структури, військові та місцева адміністрація», — ідеться в повідомленні.