Россияне объявили эвакуацию в поселке Глушково из-за продвижения ВСУ

Российские власти в среду, 14 сентября, объявили обязательную эвакуацию в поселке Глушково Курской области, где продолжают продвигаться украинские силы. Об этом пишет российское издание Медуза со ссылкой на временного губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщает Новое время.

Сообщается, что это решение принял оперативный штаб российского региона.