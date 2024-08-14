Дуда у Варшаві вшанував воїнів УНР

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 14 серпня, поклав квіти до пам’ятника воїнам Української Народної Республіки у Варшаві. З посиланням на пресслужбу канцелярії польського президента в соцмережі Х, повідомляє Новое время.

Пам’ятник воїнам УНР знаходиться на православному цвинтарі у Варшаві. Під час церемонії польський лідер став на одне коліно.

«Напередодні Дня Війська Польського на православному цвинтарі президент Анджей Дуда поклав вінок до пам’ятника, присвяченого пам’яті воякам УНР, які боронили волю України та Польщі у 1918−1920 роках» , — йдеться у повідомленні.

Дуда вшановує воїнів УНР третій рік поспіль. У 1920 році під час Варшавської битви вони пліч-о-пліч із поляками боролися проти більшовиків, тим самим допомогли їм захистити свою незалежність. Спільна перемога зупинила наступ Червоної армії в Європі.