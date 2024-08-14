Дуда в Варшаве почтил воинов УНР

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 14 августа, возложил цветы к памятнику воинам Украинской Народной Республики в Варшаве. Со ссылкой на пресс-службу канцелярии польского президента в соцсети Х, сообщает Новое время.

Памятник воинам УНР находится на православном кладбище в Варшаве. Во время церемонии польский лидер стал на одно колено.

«Накануне Дня Войска Польского на православном кладбище президент Анджей Дуда возложил венок к памятнику, посвященному памяти воинам УНР, защищавшим волю Украины и Польши в 1918-1920 годах» , — говорится в сообщении.

Дуда чествует воинов УНР третий год подряд. В 1920 году во время Варшавской битвы они бок о бок с поляками боролись против большевиков, тем самым помогли им защитить свою независимость. Общая победа остановила наступление Красной армии в Европе.