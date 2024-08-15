У Курській області РФ влада оголосила евакуацію Глушківського району

Влада Курської області оголосила про "обов'язкову евакуацію" мешканців селища Глушково та всього Глушківського району.﻿﻿ Про це заявив губернатор Курської області Олексій Смирнов, повідомляє Українська правда.

Селище Глушково розташоване майже за сім кілометрів від кордону з Україною. Населення селища - понад чотири з половиною тисячі осіб. У районі проживає близько 23 тисяч людей.

"Також регіональним оперштабом ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію всього Глушківського району.

Координацію процесу виїзду місцевих жителів покладено на силові структури, місцеву адміністрацію і дружинників Курського центру "Патріот" , – повідомив російський чиновник.

Смирнов попросив "із розумінням поставитися до поточної ситуації" і дотримуватися всіх рекомендацій від силовиків і місцевої влади.