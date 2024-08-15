У Курській області РФ влада оголосила евакуацію Глушківського району
Влада Курської області оголосила про "обов'язкову евакуацію" мешканців селища Глушково та всього Глушківського району. Про це заявив губернатор Курської області Олексій Смирнов, повідомляє Українська правда.
Селище Глушково розташоване майже за сім кілометрів від кордону з Україною. Населення селища - понад чотири з половиною тисячі осіб. У районі проживає близько 23 тисяч людей.
"Також регіональним оперштабом ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію всього Глушківського району.
Координацію процесу виїзду місцевих жителів покладено на силові структури, місцеву адміністрацію і дружинників Курського центру "Патріот", – повідомив російський чиновник.
Смирнов попросив "із розумінням поставитися до поточної ситуації" і дотримуватися всіх рекомендацій від силовиків і місцевої влади.