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В Курской области РФ власти объявили эвакуацию Глушковского района

В Курской области РФ власти объявили эвакуацию Глушковского района
Фото: t.me/gubernator_46

Власти Курской области объявили об "обязательной эвакуации" жителей поселка Глушково и всего Глушковского района.﻿ Об этом заявил губернатор Курской области Алексей Смирнов, сообщает Украинская правда.

Поселок Глушково расположен почти в семи километрах от границы с Украиной. Население поселка - более четырех с половиной тысяч человек. В районе проживает около 23 тысяч человек.

"Также региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района.
Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра "Патриот", – сообщил российский чиновник.

Смирнов попросил "с пониманием отнестись к текущей ситуации" и соблюдать все рекомендации от силовиков и местных властей.

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