Кандидатів у президенти Молдови вперше перевірять на знання державної мови

Кандидати на пост президента Молдови вперше складатимуть тест на знання державної мови. Вибори відбудуться 20 жовтня.﻿ Про це повідомляє видання Point, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Відповідно до нового положення, яке затвердила Центральна виборча комісія (ЦВК), знання румунської мови у кандидатів перевірятиметься приймальною комісією під час подання документів для реєстрації ініціативних груп.

Як пише видання, кожен кандидат буде зобов'язаний особисто заповнити декларацію та відповідати на запитання членів приймальної комісії. Це необхідно для того, щоб продемонструвати свої навички володіння мовою.

Відповідно до статті 18 закону "Про громадянство Республіки Молдова", кандидатам необхідно продемонструвати наступні рівні володіння державною мовою: