Кандидатов в президенты Молдовы впервые проверят на знание государственного языка
Кандидаты на пост президента Молдовы впервые будут сдавать тест на знание государственного языка. Выборы состоятся 20 октября. Об этом сообщает издание Point, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.
Согласно новому положению, которое утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), знание румынского языка у кандидатов будет проверяться приемной комиссией при подаче документов для регистрации инициативных групп.
Как пишет издание, каждый кандидат будет обязан лично заполнить декларацию и отвечать на вопросы членов приемной комиссии. Это нужно для того, чтобы продемонстрировать свои навыки владения языком.
Согласно статье 18 закона "О гражданстве Республики Молдова", кандидатам необходимо продемонстрировать следующие уровни владения государственным языком:
- достаточное понимание общего языка и официальной информации;
- способность обсуждать и отвечать на вопросы по повседневной жизни;
- умение читать и понимать тексты общественного характера, законы и нормативные акты;
- способность писать эссе на тему, связанную с повседневной жизнью.