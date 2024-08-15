Курс валют НБУ на 15 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 15 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 14 серпня знизився до позначки 41.3262 за 1 долар.
Євро подорожчав на 35 коп. до 45.5497 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 53.0918 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 17 коп. до 47.8839 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.5997 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.326 200
|EUR
|Євро
|45.549 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.091 800
|CHF
|Швейцарський франк
|47.883 900
|PLN
|Польський злотий
|10.599 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.