Курс валют НБУ на 15 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 15 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 14 серпня знизився до позначки 41.3262 за 1 долар.

Євро подорожчав на 35 коп. до 45.5497 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 53.0918 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 17 коп. до 47.8839 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.5997 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.326 200 EUR Євро 45.549 700 GBP Фунт стерлінгів 53.091 800 CHF Швейцарський франк 47.883 900 PLN Польський злотий 10.599 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.