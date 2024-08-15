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Курс валют НБУ на 15 серпня

Курс валют НБУ на 15 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 15 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 14 серпня знизився до позначки 41.3262 за 1 долар.

Євро подорожчав на 35 коп. до 45.5497 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 53.0918 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 17 коп. до 47.8839 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.5997 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.326 200 --0.0202
EUR Євро 45.549 700 +0.354
GBP Фунт стерлінгів 53.091 800 +0.2098
CHF Швейцарський франк 47.883 900 +0.1701
PLN Польський злотий 10.599 700 +0.0672

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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