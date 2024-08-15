Курс валют НБУ на 15 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 15 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 августа, снизился до отметки 41.3262 за 1 доллар.

Евро подорожал на 35 коп до 45.5497 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 21 коп до 53.0918 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 17 коп до 47.8839 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.5997 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.326 200 EUR Евро 45.549 700 GBP Фунт стерлингов 53.091 800 CHF Швейцарский франк 47.883 900 PLN Польский злотый 10.599 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.