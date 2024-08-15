Close button

Курс валют НБУ на 15 августа

Курс валют НБУ на 15 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 15 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 августа, снизился до отметки 41.3262 за 1 доллар.

Евро подорожал на 35 коп до 45.5497 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 21 коп до 53.0918 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 17 коп до 47.8839 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.5997 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.326200 --0.0202
EUR Евро 45.549700 +0.354
GBP Фунт стерлингов 53.091800 +0.2098
CHF Швейцарский франк 47.883900 +0.1701
PLN Польский злотый 10.599700 +0.0672

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics