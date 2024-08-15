У низці регіонів оголошували тривогу через балістику і безпілотники

Влада України оголосила повітряну тривогу у столиці та низці північних і східних областей через загрозу застосування балістики, повідомляє Українська правда.

"Увага! Повітряна тривога пов’язана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!" , – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Станом на 7 ранку тривога лунає в 11 областях. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики та про ворожі дрони.

"Ворожі БпЛА на Черкащині, рухаються у напрямку Київщини" , – повідомили Повітряні сили.

Оновлено: О 7:15 тривоги у Києві та на Сумщині скасували, загроза для інших регіонів зберігається.

О 7:38 відбій загрози скасували.

Водночас триває повітряна тривога на Київщині.