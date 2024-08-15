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В ряде регионов объявляли тревогу из-за баллистики и беспилотников

В ряде регионов объявляли тревогу из-за баллистики и беспилотников
Фото: КГГА

Власти Украины объявили воздушную тревогу в столице и ряде северных и восточных областей из-за угрозы применения баллистики, сообщает Украинская правда.

"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!",﻿ – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По состоянию на 7 утра тревога звучит в 11 областях. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистики.

"Вражеские БпЛА в Черкасской области, движутся в направлении Киевщины", – сообщили Воздушные силы.

Обновлено: В 7:15 тревоги в Киеве и Сумской области отменили, угроза для других регионов сохраняется.

В 7:38 отбой угрозы отменили.

В то же время продолжается воздушная тревога на Киевщине.

"Сейчас БпЛА типа Shahed наблюдается только в Киевской области, направление Белая Церковь", - сообщили Воздушные силы.

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