В ряде регионов объявляли тревогу из-за баллистики и беспилотников
Власти Украины объявили воздушную тревогу в столице и ряде северных и восточных областей из-за угрозы применения баллистики, сообщает Украинская правда.
"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
По состоянию на 7 утра тревога звучит в 11 областях. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистики.
"Вражеские БпЛА в Черкасской области, движутся в направлении Киевщины", – сообщили Воздушные силы.
Обновлено: В 7:15 тревоги в Киеве и Сумской области отменили, угроза для других регионов сохраняется.
В 7:38 отбой угрозы отменили.
В то же время продолжается воздушная тревога на Киевщине.
"Сейчас БпЛА типа Shahed наблюдается только в Киевской области, направление Белая Церковь", - сообщили Воздушные силы.