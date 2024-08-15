Генштаб: Російські втрати у війні вже перевалили за 595 тисяч осіб

Сили оборони продовжують знищувати ворога – лише за минулу добу знешкодили 1 220 загарбників, спалили 47 артилерійських систем та 8 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 595 620 (+1 220) осіб,

танків – 8 484 (+8) од,

бойових броньованих машин – 16 426 (+24) од,

артилерійських систем – 16 868 (+47) од,

РСЗВ – 1 154 (+3) од,

засобів ППО – 922 (+1) од,

літаків – 367 (+1) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 598 (+50) од,

крилатих ракет – 2 428 (+2) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 775 (+65) од,

спеціальної техніки – 2 813 (+0) од.

Дані уточнюються.