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Генштаб: Российские потери в войне уже перевалили за 595 тысяч человек

Генштаб: Российские потери в войне уже перевалили за 595 тысяч человек
Фото: Facebook

Силы обороны продолжают уничтожать врага – только за минувшие сутки обезвредили 1 220 захватчиков, сожгли 47 артиллерийских систем и 8 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 595 620 (+1 220) человек,
  • танков – 8 484 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 426 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 16 868 (+47) ед,
  • РСЗО – 1 154 (+3) ед,
  • средств ПВО – 922 (+1) ед,
  • самолетов – 367 (+1) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 598 (+50) ед,
  • крылатых ракет – 2 428 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 775 (+65) ед,
  • специальной техники – 2 813 (+0) ед.

Данные уточняются.

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