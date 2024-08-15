Генштаб: Российские потери в войне уже перевалили за 595 тысяч человек
Силы обороны продолжают уничтожать врага – только за минувшие сутки обезвредили 1 220 захватчиков, сожгли 47 артиллерийских систем и 8 танков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 595 620 (+1 220) человек,
- танков – 8 484 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 16 426 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 16 868 (+47) ед,
- РСЗО – 1 154 (+3) ед,
- средств ПВО – 922 (+1) ед,
- самолетов – 367 (+1) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 598 (+50) ед,
- крылатых ракет – 2 428 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 775 (+65) ед,
- специальной техники – 2 813 (+0) ед.
Данные уточняются.