Генштаб: Российские потери в войне уже перевалили за 595 тысяч человек

Силы обороны продолжают уничтожать врага – только за минувшие сутки обезвредили 1 220 захватчиков, сожгли 47 артиллерийских систем и 8 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 595 620 (+1 220) человек,

танков – 8 484 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 16 426 (+24) ед,

артиллерийских систем – 16 868 (+47) ед,

РСЗО – 1 154 (+3) ед,

средств ПВО – 922 (+1) ед,

самолетов – 367 (+1) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 598 (+50) ед,

крылатых ракет – 2 428 (+2) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 22 775 (+65) ед,

специальной техники – 2 813 (+0) ед.

Данные уточняются.