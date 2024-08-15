ППО збила всі 29 безпілотників Shahed – Повітряні сили

У ніч на 15 серпня Росія атакувала Україну безпілотниками Shahed та ракетами Х-59. Протиповітряна оборона збила усі 29 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього окупанти застосували три керовані авіаційні ракети Х-59, які запустили з повітряного простору Курської області РФ та 29 безпілотників типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (РФ).