ППО збила всі 29 безпілотників Shahed – Повітряні сили
У ніч на 15 серпня Росія атакувала Україну безпілотниками Shahed та ракетами Х-59. Протиповітряна оборона збила усі 29 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Всього окупанти застосували три керовані авіаційні ракети Х-59, які запустили з повітряного простору Курської області РФ та 29 безпілотників типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (РФ).
"В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях", – йдеться в повідомленні.