ПВО сбила все 29 беспилотников Shahed – Воздушные силы

В ночь на 15 августа Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed и ракетами Х-59. Противовоздушная оборона сбила все 29 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего оккупанты применили три управляемые авиационные ракеты Х-59, которые запустили из воздушного пространства Курской области РФ и 29 беспилотников типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск (РФ).