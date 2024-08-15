ПВО сбила все 29 беспилотников Shahed – Воздушные силы
В ночь на 15 августа Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed и ракетами Х-59. Противовоздушная оборона сбила все 29 "Шахедов".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Всего оккупанты применили три управляемые авиационные ракеты Х-59, которые запустили из воздушного пространства Курской области РФ и 29 беспилотников типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск (РФ).
"В результате противовоздушного боя расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных Сил сбито 29 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях", – говорится в сообщении.