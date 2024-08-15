Росіяни вдарили дронами по Київщині: в ОВА розповіли, чи є руйнування

Російські військові вночі 15 серпня атакували ударними безпілотниками Київську область, повітряна тривога лунала тричі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

"Вчергове ворог атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже всю ніч та оголошувалася тричі. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі" , — розповів він.

За словами Кравченка, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не було, уламки падали поза межами населених пунктів.

Як повiдомлялось, вночі ППО збила 29 "шахедів".