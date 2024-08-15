Зеленський схвалив підриву "Північного потоку", але згодом намагався це зупинити – WSJ

Видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому стверджує, що президент України Володимир Зеленський схвалив операцію з підриву "Північного потоку", а потім безуспішно намагався її скасувати, повідомляє Європейська правда.

Згідно з матеріалом, у травні 2022 року кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів зібралися на зустрічі, де хтось із присутніх запропонував радикальний крок – зруйнувати "Північний потік". Нібито було досягнуто домовленості, що бізнесмени профінансують і допоможуть реалізувати проєкт, оскільки армія не мала на це коштів.

За словами людей, які брали в участь в операції, на реалізацію задуму було необхідно 300 тисяч доларів.

В операції задіяли невелику орендовану яхту "Андромеду" з екіпажем з шести осіб, серед яких були підготовлені цивільні водолази, зокрема – жінка, присутність якої нібито допомагала створити ілюзію, що водолази були групою друзів у прогулянковому круїзі.

"Я завжди сміюся, коли читаю в ЗМІ спекуляції про якусь величезну операцію із залученням спецслужб, підводних човнів, безпілотників і супутників. Все це народилося з ночі сильної пиятики і залізної рішучості жменьки людей, які мали сміливість ризикувати своїм життям заради своєї країни" , – сказав один з офіцерів, який брав участь у плануванні цієї операції.

Президент України Володимир Зеленський спочатку схвалив цей план усно, за словами відразу кількох джерел та одного залученого офіцера. Але пізніше, коли ЦРУ дізналося про це і звернулося до президента України з проханням припинити операцію, він наказав її зупинити.

Тим не менш, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нібито наглядав за проведенням операції, вирішив просуватися із планом вперед. Він нібито залучив до координації атаки найкращих українських офіцерів спеціальних операцій, які мають досвід організації ризикованих таємних місій проти Росії. Одним з них був Роман Червінський, полковник, який раніше служив у СБУ.

За словами трьох людей, Залужний сказав Зеленському, що диверсійна група, після того, як її відправили, перебувала без зв'язку з зовнішнім світом і не могла бути відкликана, оскільки будь-який контакт з ними міг би скомпрометувати операцію.

Червінський і диверсійна група спочатку вивчали більш старий, ретельно продуманий план підриву трубопроводу. Відкинувши цю ідею через її дорожнечу і складність, планувальники зупинилися на використанні невеликого вітрильника і команди з шести осіб.

Один член екіпажу, військовий офіцер на дійсній службі, що брав участь у бойових діях, був досвідченим шкіпером, а четверо – досвідченими глибоководними водолазами. Шкіпер взяв короткострокову відпустку зі свого підрозділу, який воював на фронті на південному сході України, а його командира тримали в невіданні.

Маючи лише водолазне спорядження, супутникову навігацію, портативний гідролокатор і відкриті карти морського дна з позначенням положення трубопроводів, екіпаж вирушив у дорогу. За словами людей, знайомих з німецьким розслідуванням, четверо водолазів працювали в парі у непроглядній темряві крижаної води з потужною вибухівкою, відомою як HMX, яка була під'єднана до детонаторів з таймером.

Несприятливі погодні умови змусили екіпаж зробити незаплановану зупинку в шведському порту Сандхамн. Один з водолазів випадково впустив на дно моря вибуховий пристрій. Екіпаж коротко обговорював, чи не припинити операцію через погану погоду, але шторм незабаром вщух. Свідки з інших яхт, пришвартованих у Сандхамні, відзначили, що "Андромеда" була єдиним судном, на щоглі якого був піднятий маленький український прапор.

WSJ поспілкувався з чотирма високопоставленими українськими посадовцями з питань оборони і безпеки, які або брали участь у цьому плануванні, або були безпосередньо обізнані про нього. Всі вони заявили, що трубопроводи були законною ціллю в оборонній війні України проти Росії.

Німецьке розслідування не встановило прямого зв'язку між президентом Зеленським і таємною операцією.

Залужний, який зараз є послом України у Великій Британії, заявив у текстовому листуванні, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією". Він додав, що Збройні сили України не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав у них участі.

У середу декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира.

Федеральна прокуратура Німеччини не коментує повідомлення ЗМІ стосовно видачі цим органом ордера на арешт громадянина України у зв’язку з підривом "Північного потоку".

Однак німецький Spiegel повідомив, що українець, якого Німеччина збиралась арештувати у Польщі за участь у підриві газопроводу "Північний потік", покинув польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт.